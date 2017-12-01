Цены на нефть растут при поддержке продления пакта ОПЕК+ до конца 2018 года

Цены на нефть растут на вечерних торгах в пятницу при поддержке продления ОПЕК+ глобального пакта об ограничении добычи сырья до конца следующего года.

К 16.57 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,97 процента до $63,24 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,91 за баррель, на 0,89 процента выше предыдущего закрытия.

Организация стран-нефтеэкспортёров ОПЕК и страны вне картеля во главе с Россией в четверг договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года.

“ОПЕК и не входящие в картель страны-участницы сделки заверили, что и дальше будут работать над выравниванием баланса на нефтяном рынке и сокращением запасов”, – сказал Бьярне Скилдроп из SEB Markets.

Однако участники соглашения дали понять, что готовы выйти из него раньше времени в случае перегрева.

Следующее заседание ОПЕК, на котором ключевые нефтепроизводители обсудят общий успех дела, запланировано на июнь следующего года.