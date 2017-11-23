Нефть дешевеет на фоне низкой активности торгов

В ходе торгов в четверг нефтяные цены опускаются, WTI торгуется вблизи двухлетнего максимума, зафиксированного накануне.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 снизилась на $0,37 (0,58%) - до $62,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,15 (0,26%) - до $57,87 за баррель.

Объем электронных торгов на NYMEX в четверг примерно на 41% ниже среднего уровня за последние 100 сессий, сообщает агентство Bloomberg. Основные торги на площадке проводиться не будут, поскольку в США отмечается День благодарения.

В среду цена WTI на закрытие рынка превысила $58 за баррель впервые с середины 2015 года на данных о снижении запасов нефти в США.

Как стало известно из опубликованного вчера отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,86 млн баррелей. Снижение запасов стало первым за три недели, что придало оптимизма рынку, хотя темпы сокращения оказались ниже ожидавшихся экспертами 2,1 млн баррелей.

Данные Минэнерго США поддержали оптимизм трейдеров, связанный с тем, что усилия государств ОПЕК+, направленные на улучшение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, приносят свои плоды.

Как стало известно, представители шести стран ОПЕК и министр энергетики России Александр Новак проведут неформальные переговоры в Боливии за неделю до очередного заседания ОПЕК+ в Вене, запланированного на 30 ноября.

По словам министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, страны картеля и их партнеры могут принять решение о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на встрече в Вене, поскольку излишки запасов нефти в мире все еще превышают 100 млн баррелей.