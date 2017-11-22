Нефть дорожает при поддержке ограничения прокачки сырья из Канады в США

Цены на нефть растут утром в среду на фоне ограничения трубопроводных поставок сырья из Канады в США, а также за счёт надежд на продление глобального пакта ОПЕК+.

К 9.21 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,78 процента до $63,06 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,68 за баррель, на 1,5 процента выше предыдущего закрытия.

На прошлой неделе трубопровод Keystone, мощность которого составляет 590.000 баррелей в сутки и который подаёт сырьё с нефтеносных песков Альберты на НПЗ в США, был закрыт из-за утечки. TransCanada Corp, которая является оператором нефтепровода, сообщила, что поставки по нему сократятся как минимум на 85 процентов в ноябре.

Среди других факторов поддержки рынка аналитики называют превысившее прогнозы снижение недельных запасов нефти в США.

По данным Американского института нефти (API), они уменьшились на 6,4 миллиона баррелей до 455,4 миллиона за неделю к 17 ноября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,5 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

Отраслевые эксперты также говорят, что динамику цен на нефть в краткосрочной перспективе будет определять исход встречи ОПЕК и не входящих в картель производителей, которые соберутся 30 ноября в Вене, чтобы обсудить судьбу сделки об ограничении нефтедобычи и дальнейшую политику.

В своём обзоре на 2018 год J.P. Morgan отмечает, что нефтяные рынки придут к балансу в следующем году при условии продления глобального пакта, и добавляет, что если договорённость о пролонгации сделки не будет достигнута, рынку грозит переизбыток.

По прогнозу банка, котировки европейского маркерного сорта Brent в среднем будут торговаться у отметки $58 за баррель в 2018-м, WTI – $54,6 за баррель.