Цены на нефть стабильны, рынок вновь переключился на рост добычи в США

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник: рост добычи сырья в США перетянул на себя внимание рынка.

К 9.22 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,10 процента до $62,28 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $56,44 за баррель, на 0,04 процента выше предыдущего закрытия.

Рост буровой активности и наращивание нефтедобычи в США остаются основным противовесом усилиям нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в него производителей, говорят аналитики.

Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что добыча нефти в США увеличится до 9,2 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, а в 2018-м достигнет рекордных 10,0 миллионов баррелей в сутки.

Число буровых в США – ранний индикатор объёма будущей добычи нефти в США – в настоящий момент составляет 738 штук, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

По мнению экспертов Westwood Global Energy Group, повышение эффективности бурения скважин позволит американским энергокомпаниям наращивать производство нефти более быстрыми темпами.

Министры ОПЕК и не входящие в группу соберутся 30 ноября в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику. Среди игроков рынка крепнет уверенность в том, что сделка об ограничении нефтедобычи будет продлена до конца 2018 года, хотя готовность отдельных ёё участников пойти на этот шаг по-прежнему вызывает сомнения.

“Если производители ОПЕК+ договорятся о продлении пакта, то в 3-м квартале следующего года избыток запасов будет превышать средний уровень пяти лет только на 50 миллионов баррелей против текущих порядка 140 миллионов, а цены на нефть поднимутся до $65-70 за баррель”, – сказали аналитики FGE.