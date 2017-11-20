Цены на нефть стабильны, трейдеры говорят о неопределенности на рынке перед встречей ОПЕК

Цены на нефть стабильны утром в понедельник: инвесторы ждут запланированного на конец ноября заседания ОПЕК, на котором ведущие нефтепроизводители обсудят судьбу глобальной сделки об ограничении добычи сырья.

К 9.20 МСК на нефть сорта Brent опустились на 0,14 процента до $62,63 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $56,62 за баррель, на 0,12 процента выше предыдущего закрытия.

“Встреча ОПЕК остаётся основным фактором, который будет определять динамику нефтяных котировок под конец года... Комментарии участников соглашения позволили игрокам рынка надеяться на его продление до конца 2018 года... (но) риски того, кто нефтекартель повременит с принятием решения (о продлении сделки), растут”, – сообщил Morgan Stanley.

Аналитики банка считают, что внимание рынка в настоящий момент приковано к не входящим в ОПЕК странам и их готовности продлить соглашение, особенно это касается России.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Министры ОПЕК и не входящие в группу соберутся 30 ноября в Вене, чтобы обсудить успех общего дела и дальнейшую политику.