Цены на нефть продолжили рост на вечерних торгах пятницы

Цены на нефть сохраняют положительную динамику вечером в пятницу за счет надежд на продление глобального пакта ОПЕК+.

К 16.53фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,09 процента до $62,03 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $56,05 за баррель, на 1,65 процента выше предыдущего закрытия.

Основным фактором поддержки рынка по-прежнему остаётся ограничение добычи нефтеэкспортным картелем ОПЕК и не входящими в него производителями, говорят аналитики.

Переизбыток на мировом рынке нефти будет сохраняться до конца марта следующего года, когда истекает действие пакта об ограничении добычи сырья, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, чем сигнализировал готовность королевства договариваться о продлении соглашения на встрече производителей в конце ноября.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, намечено на 30 ноября в Вене.

“Встреча, запланированная на 30 ноября, имеет ключевое значение. Я – за то, чтобы внести ясность и дать рынку понять, в каком направлении мы будем двигаться дальше и что будем делать,” – сказал аль-Фалих.

В то же время некоторые отраслевые эксперты считают, что роль ОПЕК в выравнивании баланса глобального спроса и предложения преувеличена.

“В конце концов, необходимость дальнейшего продления сделки говорит о том, что выбранная стратегия не работает,” – сказали аналитики Commerzbank, добавив при этом, что главным противовесом усилиям ОПЕК+ стал рост добычи ресурсов сланцевой нефти в США.

США за неделю нарастили производство нефти до рекордных 9,65 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016-го почти на 15 процентов, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Рынок будет ждать недельную статистику о динамике буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes.