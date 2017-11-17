Нефть торгуется разнонаправленно утром в пятницу

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром в пятницу: котировки европейского маркерного сорта Brent незначительно снижаются, американского бенчмарка WTI – пробуют расти.

К 9.03 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,40 процента до $61,62 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $55,22 за баррель, на 0,2 процента выше предыдущего закрытия.

Одним из главных факторов, из-за которых ралли на нефтяном рынке прервалось, аналитики называют рост добычи сырья в США.

США за неделю нарастили производство нефти до рекордных 9,65 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016-го почти на 15 процентов, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

В фокусе внимания трейдеров – недельная статистика о динамике буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes.

Кроме того, “медвежьи” настроения на рынке подогрел прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). В своём недавнем обзоре ведомство понизило прогноз роста глобального спроса на нефть на 100.000 баррелей в сутки в текущем и следующем годах до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

При этом основную поддержку рынок продолжает получать от ограничения добычи нефтеэкспортным картелем ОПЕК и не входящими в него производителями.

“Пакт ОПЕК+ обеспечил снижение запасов и восстановление нефтяных котировок, – сказали аналитики ABN Amro. – По нашим расчётам, ралли на нефтяном рынке продолжится в 2018 году, и цены поднимутся до $75 за баррель”.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене. Среди игроков рынка крепнет уверенность в том, что нефтепроизводители договорятся о продлении пакта, действие которого истекает в марте 2018-го, до конца следующего года.