Цены на нефть в минусе, рынок мечется между ОПЕК и США

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах в четверг: перспектива продления пакта ОПЕК+ поддерживает рынок, но противовесом остаётся рост добычи и запасов сырья в США.

К 16.50 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,40 процента до $61,62 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $55,22 за баррель, на 0,2 процента ниже предыдущего закрытия.

В течение дня сдерживающим факторам остаётся рост добычи и запасов нефти в США.

США за неделю нарастили производство нефти до рекордных 9,65 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016-го почти на 15 процентов.

Запасы нефти в США также выросли на прошлой неделе. По данным Управления энергетической информации (EIA), они увеличились на 1,85 миллиона баррелей до 458,997 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,2 миллиона.

Основным фактором поддержки рынка по-прежнему выступает ограничение добычи нефти картелем ОПЕК и не входящими в него производителями. Именно усилия ОПЕК+ помогли перебить “медвежью” статистику из США, говорят аналитики.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене. Среди игроков рынка крепнет уверенность в том, что нефтепроизводители договорятся о продлении пакта, действие которого истекает в марте 2018-го, до конца следующего года.

“Если они этого не сделают, или если решат продлевать его меньше, чем на девять месяцев, думаю, цены на нефть пойдут вниз. (Котировки) Brent снова опустятся ниже $60 за баррель”, – сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates.