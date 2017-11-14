Цены на нефть усилили снижение на вечерних торгах вторника

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах во вторник: прогнозы дальнейшего роста добычи сырья в США сдерживают подъём рынка вопреки усилиям ОПЕК+.

К 16.55 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,62 процента до $62,77 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $56,42 за баррель, на 0,6 процента ниже предыдущего закрытия.

Разворот нефтяных котировок в минус аналитики отчасти связывают с ростом добычи сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю к 3 ноября она увеличилась до 9,62 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень 2016 года более чем на 14 процентов.

Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд, свидетельствуют расчёты ведомства .

В настоящий момент аналитики с осторожностью смотрят на дальнейший рост нефтяных цен, но в то же время добавляют, что серьёзного снижения также не предвидится во многом благодаря ограничению добычи сырья картелем ОПЕК и не входящими в него производителями.

В своём недавнем обзоре ОПЕК повысила прогноз глобального спроса на свою нефть в 2018 году на 360.000 баррелей в сутки до 33,42 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.