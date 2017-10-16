Нефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть уверенно растут утром в понедельник на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, а также за счет снижения числа буровых в США.

К 9.15 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,17 процента до $57,84 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,89 за баррель, на 0,86 процента выше предыдущего закрытия.

Перспектива введения новых санкций США против Ирана поддержала нефтяные котировки, говорят трейдеры.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сказал, что отказывается сертифицировать выполнение Ираном соглашения, несмотря на то, что МАГАТЭ подтвердила, что Тегеран придерживается его условий.

Трамп оставил право окончательного выбора за Конгрессом США, у которого теперь есть 60 дней на то, чтобы решить, будут ли США восстанавливать санкции против Ирана.

Введение санкций против Ирана грозит ограничением предложения нефти из республики. Ранее, когда США ввели ограничительные меры против Тегерана, речь шла об объеме, равном примерно 1 миллиону баррелей в сутки, но сейчас аналитики не ждут таких серьезных последствий для экспорта иранской нефти на мировые рынки.

В пользу рынка также сыграла нестабильная обстановка в Ираке, который является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК.

Иракская армия в воскресенье начала продвигаться в сторону нефтяных месторождений и авиабазы, подконтрольных курдским отрядам и расположенных вблизи Киркука, сказали представители обеих сторон.

В пятницу вице-президент полуавтономного Курдистана сообщил об отправке дополнительных сил в Киркук на фоне наращивания присутствия у нефтеносной провинции правительственной армии.

Среди других факторов поддержки рынку аналитики называют снижение буровой активности в США.

На прошлой неделе число буровых установок в США уменьшилось на пять штук до 743, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Взрыв на буровой платформе в Луизиане также поддержал котировки американского бенчмарка, добавляют аналитики.