Цены на нефть малоподвижны на спокойных торгах пятницы

Цены на нефть малоподвижны утром пятницы: аналитики следят за очередным тропическим штормом, надвигающимся на побережье Мексиканского залива.

К 9.31 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,14 процента до $56,92 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,67 за баррель, на 0,24 процента выше предыдущего закрытия.

В ходе предыдущей торговой сессии поддержкой котировкам стала перспектива продления глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал вчера, что Эр-Рияд приветствует готовность России продлить соглашение до конца 2018 года, о чём ранее заявил президент России Владимир Путин.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

В фокусе внимания инвесторов – надвигающийся на побережье Мексиканского залива шторм “Нейт”.

Ряд компаний, в том числе BP, Chevron, Exxon Mobil и Statoil, остановили добычу нефти на платформах и эвакуировали работников.

Phillips 66 ночью в четверг закрыла свой НПЗ Alliance в Луизиане, мощность переработки которого составляет 247.000 баррелей в сутки, сообщила источники в отрасли, оговорившись, что один паровой котёл продолжит работу.

Обрушившийся в августе на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране.