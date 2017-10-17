Цены на нефть малоподвижны после мощного ралли накануне

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник после мощного вчерашнего ралли, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

К 9.20 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,03 процента до $57,80 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,77 за баррель, на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия.

В понедельник правительственная армия Ирака взяла контроль над нефтеносным Киркуком.

“В случае с Курдистаном под угрозой находятся 500.000 баррелей нефти в сутки, а вчера появились сообщения об остановке добычи 350.000 баррелей в сутки (на двух участках в Киркуке), но эта информация остается неподтвержденной”, – сказали аналитики Goldman Sachs.

Инвесторы также следят за развитием ситуации вокруг Ирана и США.

Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сертифицировать выполнение Ираном ядерного соглашения, тем самым оставив право окончательного выбора за Конгрессом, у которого теперь есть 60 дней на то, чтобы решить, восстанавливать ли ограничительные меры против Тегерана.

Введение санкций против Ирана грозит ограничением предложения нефти из республики.

“В случае введения новых санкций мы думаем, что под угрозой тут же окажутся несколько сотен тысяч баррелей иранской нефти, предназначенной для экспорта”, – сообщил Goldman.

“Эти вопросы (Ирак и Иран) напоминают нам о том, что нефть и геополитика тесно связаны друг с другом, и так и будет дальше... поэтому безопасность нефтяных (поставок) играет важную роль для всех стран”, – сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Ранее МЭА сохранило прогноз роста глобального спроса на нефть на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2017 году.

Bank of America Merrill Lynch, в свою очередь, повысил прогноз средней цены Brent и WTI до $54 за баррель и $49 за баррель в текущем квартале соответственно. Предыдущий прогноз – $50 за баррель и $47 за баррель.

По расчетам банка, в первой половине 2018 года котировки Brent в среднем будут торговаться у отметки $52,50 за баррель.