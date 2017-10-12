Нефть дешевеет утром в четверг из-за роста запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в четверг из-за роста недельных запасов сырья в США.

Нефтяной танкер у нефтяного терминала Фос-Лавера в порту Марселя, Франция. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

К 9.06 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,58 процента до $56,61 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,96 за баррель, на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США увеличились на 3,1 миллиона баррелей до 468,5 миллиона за неделю к 6 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – сегодняшняя официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).

Против рынка – высокий уровень предложения нефти, сохраняющийся вопреки усилиям ОПЕК и не входящих в картель государств, ранее договорившихся об ограничении добычи.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК трейдеры называют наращивание производства сырья в США.

В связи с этим рынок ждёт, что нефтеэкспортная группа продлит действие глобального пакта после марта 2018 года.

“У ОПЕК не остаётся другого выбора, кроме как продлить соглашение, если, конечно, они не хотят, чтобы цены на нефть снова опустились ниже $40 за баррель”, – сказал Дэвид Махер из RCMA Group.

Он также добавил, что поддержкой котировкам могут стать новые санкции США против Ирана и Венесуэлы, а факторами давления – решение производителей не продлевать нефтяной пакт или же низкая приверженность ему.