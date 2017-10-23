Цены на нефть в плюсе за счет выравнивания баланса спроса и предложения

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник при поддержке сохраняющейся напряженной обстановки на Ближнем Востоке, а также за счет признаков выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

К 9.41 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,19 процента до $57,86 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,04 за баррель, на 0,39 процента выше предыдущего закрытия.

“Цены на нефть уверенно держатся выше $50 (за баррель) на фоне возможных перебоев с поставками из Иракского Курдистана”, – сказал аналитик Rivkin Securities.

Кроме того, на стороне рынка – снижение добычи нефти и числа буровых в США, добавляет он.

Число буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на семь штук до 736, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Среди других факторов поддержки нефтяным котировкам аналитики называют активный спрос в Азии, особенно в Китае и Индии.

Так, в январе-сентябре импорт нефти Китаем обновил рекорд и вырос в годовом сравнении на 12 процентов до 318 миллионов тонн, или 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Закупки нефти Индией в сентябре составили 4,83 миллиона баррелей в сутки, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 4,2 процента, уровень августа – почти на 19 процентов.