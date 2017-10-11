Цены на нефть в плюсе за счет признаков постепенной балансировки рынка

Цена на нефть умеренно растут утром в среду за счет признаков постепенного выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Нефтеналивной танкер под Марселем 5 октября 2017 года. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

К 9.15 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,21 процента до $56,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,10 за баррель, на 0,35 процента выше предыдущего закрытия.

Говоря о краткосрочной перспективе, аналитики в целом указывают на восстановление баланса на нефтяном рынке.

“Мы... повысили прогноз цены (Brent) в первом квартале 2018 года на $5 за баррель до $56 за баррель, – пишет Barclays. – Сокращение запасов, вероятно, вынудит рынок переключиться на геополитические риски и низкий уровень резервных мощностей”.

В то же время аналитики банка не исключают падения котировок Brent до $48 за баррель во втором квартале 2018 года на фоне роста мировой нефтедобычи.

К концу этого года Barclays прогнозирует среднюю цену североморского бенчмарка на уровне около $53 за баррель.

В ходе предыдущей торговой сессии в пользу рынка сыграла запланированное на ноябрь сокращение экспорта Саудовской Аравией.

Среди других факторов поддержки аналитики называют пересмотр в сторону повышения прогноза глобального экономического роста Международным валютным фондом. По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 3,6 процента в этом году и 3,7 процента – в следующем.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок будут влиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) сегодня поздно вечером и завтрашняя официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).