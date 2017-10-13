Нефть дорожает за счет снижения добычи и запасов в США, стабильного импорта Китаем

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу за счЕт сокращения добычи и запасов сырья в США, а также благодаря стабильно высокому уровню импорта Китаем.

Нефтеналивной танкер близ Марселя 5 октября 2017 года. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

К 9.05 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,55 процента до $56,56 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,95 за баррель, на 0,69 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США снизились за неделю к 6 октября на 2,75 миллиона баррелей до 462,2 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 1,99 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации.

Добыча нефти в США уменьшилась на 81.000 баррелей в сутки до 9,48 миллиона баррелей в сутки.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют стабильный импорт Китаем.

Китай в сентябре закупал 9 миллионов баррелей нефти в сутки, закрепив за собой статус крупнейшего импортЕра сырья. В январе-сентябре импорт в среднем составил 8,5 миллиона баррелей в сутки.

“Импорт нефти Китаем остаЕтся высоким... текущий прирост в годовом сравнении составляет 12,2 процента. Это должно ослабить опасения насчЕт слабого спроса в стране”, – сказали аналитики банка ANZ.

Несмотря на выравнивание баланса глобального спроса и предложения, некоторые аналитики считают, что ОПЕК нужно продлить нефтяной пакт после марта 2018 года для снижения излишков на рынке.

“ОПЕК не удастся нормализовать уровень запасов к концу марта, когда истекает срок действия соглашения”, – сообщил Bernstein Research, добавив, что, по их расчЕтам, сделку нужно продлить до конца 2018 года.

Трейдеры также следят за развитием ситуации вокруг Ирана и США.

Президент США Дональд Трамп сегодня, как ожидается, откажется сертифицировать ядерную сделку с Ираном, что грозит новыми санкциями против Тегерана и, как следствие, ограничением предложения нефти из Исламской республики.