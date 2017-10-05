Цены на нефть стабильны, рост сдерживается наращиванием экспорта США

Цены на нефть малоподвижны утром в четверг: на стороне рынка – перспектива продления глобального пакта ОПЕК+, но дальнейший подъём сдерживают наращивание экспорта США и восстановление добычи сырья в Ливии.

К 9.24 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,07 процента до $55,76 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,91 за баррель, на 0,14 процента ниже предыдущего закрытия.

Президент России Владимир Путин сказал вчера, что допускает возможность продления пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца 2018 года ради стабилизации мирового рынка.

В Москву прибыл с визитом король Саудовской Аравии.

“Путин и Салман наверняка договорятся о продлении сделки ОПЕК+, но о своём решении не объявят. Не исключено, что они также решат снизить объём сокращения (добычи)”, – сказали аналитики Eurasia Group.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – наращивание экспорта США и возобновление добычи в Ливии.

Поставки нефти из США на прошлой неделе выросли до 1,98 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении Шарара была восстановлена в среду, говорится в сообщении Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).

В долгосрочной перспективе инвесторов беспокоит повышение топливной эффективности автомобилей и рост популярности электрокаров.

Оба этих фактора могут привести к снижению спроса на нефть примерно на 3,5 миллиона баррелей в сутки к 2025 году, отмечают аналитики Barclays.