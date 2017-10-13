Последнее обновление: 13.10.2017 14:39

Цены на нефть ускорили рост за счет Китая, напряженности на Ближнем Востоке

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть ускорили ралли днем в пятницу благодаря высокому уровню импорта Китаем, а также на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Штанговый насос качает нефть на месторождении недалеко от Баку, Азербайджан. REUTERS/Grigory Dukor

К 13.23 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 2,31 процента до $57,55 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,61 за баррель, на 2,00 процента выше предыдущего закрытия.

Китай в сентябре импортировал 37 миллионов тонн нефти, или порядка 9 миллионов баррелей в сутки, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

“Импорт нефти Китаем остается высоким... текущий прирост в годовом сравнении составляет 12,2 процента. Это должно ослабить опасения насчет слабого спроса в стране”, – сказали аналитики банка ANZ.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют рост напряженности на Ближнем Востоке.

Правительство Курдистана отправило еще больше войск в Киркук на фоне роста напряженности между полуавтономным регионом и Центральным правительством в Багдаде, сказал вице-президент Курдистана в пятницу.

Десятки тысяч курдских солдат уже дислоцированы в Киркуке, и еще шесть тысяч прибыли в четверг, сказал Косрат Расул.

Трейдеры также следят за развитием ситуации вокруг Ирана и США.

Президент США Дональд Трамп сегодня, как ожидается, откажется сертифицировать ядерную сделку с Ираном, что грозит новыми санкциями против Тегерана и, как следствие, ограничением предложения нефти из Исламской республики

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование