Цены на нефть растеряли внутридневной рост после выхода отчёта ОПЕК

Цены на нефть растеряли внутридневной прирост после выхода отчёта ОПЕК за сентябрь.

Нефтяной насос на месторождении недалеко от Страсбурга. REUTERS/Christian Hartmann

К 16.53 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,04 процента до $56,59 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,02 за баррель, на 0,2 процента выше предыдущего закрытия.

Страны-нефтепроизводители ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти примерно на 89.000 баррелей в сутки до 32,75 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августом, следует из ежемесячного обзора ОПЕК.

В то же время ОПЕК повысила прогноз глобального спроса на свою нефть в 2018 году на 230.000 баррелей в сутки до 33,06 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Говоря о краткосрочной перспективе, аналитики в целом указывают на восстановление баланса на нефтяном рынке, но долгосрочный прогноз менее радужный.

Так, аналитики Barclays не исключают падения котировок Brent до $48 за баррель во втором квартале 2018 года на фоне роста мировой нефтедобычи.

К концу этого года Barclays прогнозирует среднюю цену европейского бенчмарка на уровне около $53 за баррель.

В ходе предыдущей торговой сессии в пользу рынка сыграла запланированное на ноябрь сокращение экспорта Саудовской Аравией.

Среди других факторов поддержки аналитики называют пересмотр в сторону повышения прогноза глобального экономического роста Международным валютным фондом.

По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 3,6 процента в этом году и 3,7 процента – в следующем. Но, как сказал Стивен Бреннок из PVM, МВФ оценивает восстановление глобальной экономики как хрупкое.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок будут влиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) сегодня поздно вечером и завтрашняя официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).