Нефть дешевеет утром в среду, игнорируя снижение запасов в США

Цены на нефть снижаются на утренних торгах среды вопреки сокращению недельных запасов сырья в США, так как аналитики сомневаются в продолжительности недавнего ралли.

К 9.30 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,52 процента до $55,71 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,09 за баррель, на 0,65 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США уменьшились на 4,1 миллиона баррелей до 465,4 миллиона за неделю к 29 сентября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 756.000 баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Рынок будет ждать официальную статистику от Управления энергетической информации (EIA).

Снижение котировок вызвано сомнениями инвесторов насчёт продолжительности ралли на нефтяном рынке, наблюдавшегося в третьем квартале, когда цены на европейский бенчмарк выросли до максимального уровня более чем за два года.

В то же время аналитики говорят о выравнивании баланса глобального спроса и предложения благодаря усилиям ОПЕК+.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Дальнейший подъём рынка сдерживает упрямый рост производства сырья в США.

По данным EIA, нефтедобыча в США выросла до 9,55 миллиона баррелей в сутки к концу сентября, что является максимально высоким значением с июля текущего года и немного уступает рекорду июня 2015-го – 9,61 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторов также беспокоит наращивание буровой активности в США. На прошлой неделе число буровых установок там увеличилось на шесть штук до 750 против 425 годом ранее.