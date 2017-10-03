Цены на нефть снижаются в ожидании оценок от API

Нефть упала в цене во вторник в ожидании недельных отраслевых оценок запасов нефти в США, которые могут показать очередное их уменьшение. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI с поставкой в ноябре подешевела на 0,28% до $ 50,44. На Intercontinental Exchange нефть марки Brent упала в цене на 0,43% - до $ 55,88 за баррель.

Сегодня Американский институт нефти (API) опубликует оценки запасов нефти и нефтепродуктов в США, а завтра появятся официальные данные Управления по энергетической информации. Ожидается, что запасы нефти сократились на 467 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 1,1917 млн баррелей, а запасы бензина - на 967 тыс. баррелей.

Вчера цены на нефть упали после того, как данные показали увеличение объема производства нефти в ОПЕК в прошлом месяце, а также рост объема буровой активности в США.

Настроения на рынке нефти ухудшились, когда данные показали, что в ОПЕК в сентябре упал уровень соблюдения обязательств по сокращению объема добычи нефти, и это усилило сомнения в том, что нефтяной картель готов сделать все необходимое, чтобы ограничить объем производства.

Недавний опрос Reuters показал, что объем добычи нефти в Организации стран - экспортеров нефти вырос в сентябре на 50 тыс. баррелей в день, а уровень соблюдения обязательств по сокращению объема производства упал до 86%. При этом Нигерия и Ливия, освобожденные от обязательств по сокращению объема производства, продолжают наращивать объемы добычи нефти.

Объем производства в Ливии откатился в сентябре на 30 тыс. баррелей до 920 тыс. баррелей, поскольку деятельность на месторождении Эль-Шарара возобновилась после более чем двух недель перерыва. В Нигерии объем добычи нефти вырос на 20 тыс. баррелей до 1,77 млн баррелей в день. Нигерия в июле согласилась поддержать соглашение ОПЕК о сокращении объема добычи нефти, но только после того, как объем ее добычи достигнет 1,8 млн баррелей в день.

Рост объемов производства в ОПЕК ослабил оптимизм инвесторов, который усилился после того, как ОПЕК заявила на заседании в прошлом месяце, что уровень соблюдения обязательств ее членов в августе достиг рекордно высокого уровня.

Также опасения по поводу мирового объема добычи нефти усилились из-за того, что количество действующих буровых установок в США выросло на шесть до 750 (по данным компании Baker Hughes).

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 55,88 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 56,09 доллара за баррель, что на 3 цента ниже уровня закрытия торгов ($ 56,12).