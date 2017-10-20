Цены на нефть в плюсе за счет укрепления фундаментальных показателей рынка

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу за счет признаков выравнивания глобального спроса и предложения.

К 9.32 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,33 процента до $57,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,47 за баррель, на 0,35 процента выше предыдущего закрытия.

В ходе предыдущей торговой сессии нефтяные котировки потеряли в цене более 1 процента на фоне фиксации прибыли, а также после того, как глава центробанка Китая предупредил о возможных рисках, исходящих от чрезмерного оптимизма по поводу экономического роста страны.

К пятнице “медвежьи” настроения на рынке в основном сошли на нет за счет признаков выравнивания глобального спроса и предложения, говорят аналитики.

“Сейчас можно говорить пусть о небольшом, но недостатке предложения на нефтяном рынке, который должен сохраниться как минимум до конца этого года”, – прогнозируют аналитики банка Jefferies.

Коммерческие запасы нефти в США снизились на 15 процентов по сравнению с мартовским пиком до 456,5 миллиона баррелей, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Трейдеры отчасти связывают это с наращиванием экспорта нефти из США, ставшего следствием крупного спреда WTI и Brent.

С тех пор как США в конце 2015 года сняли запрет на экспортные поставки нефти, они выросли практически с нуля до порядка 2,6 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные системы слежения за судами Thomson Reuters Eikon.

По словам аналитиков RBC Capital Markets, рост экспорта нефти из США, необходимый для восполнения образовавшегося на рынке дефицита, является верным признаком восстановления его баланса.

В пользу рынка также говорит сохраняющаяся структура бэквордации – когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты превышает отсроченные.