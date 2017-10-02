Цены на нефть усилили снижение из-за ОПЕК и роста буровых в США

Цены на нефть значительно снижаются днём в понедельник из-за наращивания добычи ОПЕК в сентябре, а также роста числа буровых в США.

К 14.20 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,71 процента до $55,82 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,71 за баррель, на 1,86 процента ниже предыдущего закрытия.

Добыча нефти Организацией стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) в сентябре выросла на 50.000 баррелей в сутки до 32,86 миллиона баррелей в сутки, показали расчёты Reuters.

Основными драйверами роста добычи ОПЕК в предыдущем месяце стали наращивание производства сырья в Ливии, которая не входят в глобальный нефтяной пакт, а также увеличение экспорта Ираком.

Таким образом, в сентябре члены группы выполнили условия сделки на 86 процентов против 89 процентов в августе, следует из расчётов.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие соглашения до марта 2018 года.

Среди других факторов, сдерживающих подъём рынка, аналитики называют рост буровой активности в США.

Число буровых установок в США выросло за неделю к 29 сентября на шесть штук до 750 против 425 годом ранее за счёт скачка нефтяных котировок, прервав тем самым череду снижений, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.