Японский индекс Nikkei закрылся на пике 21 года

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги среды на пике 21 года, при этом в лидеры роста вышли защитные акции. Бумаги экспортеров также укрепились на фоне подъема мировых бирж.

Акции второго по величине в Японии производителя стали Kobe Steel Ltd просели на 18 процентов после падения на 22 процента днем ранее, так как компания в воскресенье сообщила, что подделывала данные о качестве алюминия и меди, поставляемых приблизительно 200 компаниям.

Nikkei вырос на 0,3 процента до 20.881,27 пункта, максимального показателя на момент закрытия с декабря 1996 года. Более широкий индекс Topix набрал 0,1 процента, поднявшись до 1.696,81 пункта, пика на момент закрытия за десять лет.

Индекс Nikkei растет синхронно с другими фондовыми рынками, которые закрылись на рекордных пиках за счет уверенных прогнозов расширения ведущих экономик в Северной Америке, Европе и Азии.

В лидеры роста на торгах среды вышли защитные секторы, в частности бумаги производителей продуктов питания и железнодорожных компаний, в то время как циклические секторы отставали от общей динамики рынка.

Акции производителя мясной продукции NH Foods набрали 1,6 процента, производителя мучных изделий Nisshin Seifun Group - 1,2 процента, а бумаги операторов железных дорог East Japan Railway и West Japan Railway выросли на 1,6 и 0,9 процента соответственно.

Падение акций Kobe Steel начало отрицательно сказываться на бумагах других компаний, которые получали продукцию от производителя стали, в частности автопроизводителей.

Акции Toyota Motor Corp просели на 1,0 процента, Mitsubishi Motors Corp - на 1,6 процента, а Mazda Motor Corp - на 2,0 процента.