Индекс Nikkei вырос благодаря отчетам компаний, акции Kobe Steel снизились

Японский фондовый индекс Nikkei повысился по итогам торгов четверга благодаря хорошей корпоративной отчетности, однако акции Kobe Steel подешевели после сообщения компании о том, что она лишилась сертификата на продукцию из меди.

Nikkei поднялся на 0,2 процента и завершил сессию на отметке 21.739,78 пункта.

Накануне индекс снизился, прервав беспрецедентный 16-дневный рост, который наблюдался после победы коалиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах, усилившей оптимизм относительно продолжения программы мер стимулирования.

Поддержку рынку в четверг оказала хорошая корпоративная отчетность.

Акции Daiwa Securities Group подскочили на 5,4 процента, после того как компания сообщила об увеличении полугодовой операционной прибыли и объявила об обратном выкупе акций.

Бумаги Panasonic Corp подорожали на 2,5 процента после сообщения газеты Nikkei о том, что гигант потребительской электроники увеличит производство литиевых батарей в Японии, Китае и США.

В то же время акции Kobe Steel Ltd снизились на 1,5 процента, после того как компания сообщила в четверг, что сертификат качества JIS (Japanese Industrial Standard) на некоторую продукцию, производимую на ее заводе Хатано к юго-западу от Токио был отозван из-за фальсификации данных.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,1 процента до 1.753,90 пункта.