Индекс Nikkei завершил торги без внятной динамики в ожидании итогов заседания ФРС

Японские акции завершили торги среды практически без изменений после достижения пиков более чем за два года во вторник, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в ожидании итогов заседания Федрезерва.

Индекс Nikkei прибавил 0,1 процента до 20.310,46 пункта. Во вторник индекс вырос на 2 процента, достигнув максимума с августа 2015 года благодаря ослаблению иены и надеждам на то, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ вскоре объявит о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

По словам трейдеров, в среду инвесторы сохраняли осторожность, ожидая сигналов ФРС о временных рамках очередного повышения ставок и начале сокращения баланса облигаций.

Акции финансовой компании Mitsubishi UFJ Financial Group сбавили 0,2 процента. Бумаги страховщика T&D Holdings снизились на 0,2 процента, а акции Dai-ichi Life Holdings выросли на 0,8 процента.

Акции горнорудных и нефтяных компаний показали динамику лучше рынка. Бумаги Inpex Corp выросли на 2,3 процента, Japan Petroleum Exploration Co - на 0,8 процента, Idemitsu Kosan - на 2,1 процента.

Бумаги Sony Corp сбавили 1,2 процента после того, как Credit Suisse понизил их рейтинг из-за ожидаемого слабого роста в игровом подразделении в ближайшие несколько лет.

Более широкий индекс Topix завершил торги без изменений на уровне 1.667,92 пункта.