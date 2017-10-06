Индекс Nikkei достиг двухлетнего пика благодаря ослаблению иены, подъему на Уолл-стрит

Японский индекс Nikkei в пятницу обновил двухлетний максимум и показал рост четвертую неделю кряду благодаря ослаблению иены и новым рекордам на Уолл-стрит.

Nikkei завершил торги ростом на 0,3 процента до 20.690,71 пункта после достижения максимума с августа 2015 года. Индекс вырос на 1,6 процента по итогам недели.

Американский индекс S&P 500 в четверг обновил максимум на момент закрытия шестую сессию кряду благодаря надеждам инвесторов на пересмотр налогового законодательства в США.

Японские акции также поддержало ослабление иены. Доллар к 10.55 МСК прибавил 0,2 процента до 113,00 иены.

Инвесторы также ждут выхода трудовой статистики США за сентябрь и следят за сохраняющейся напряженностью вокруг КНДР.

Неделю назад министр обороны Японии выразил опасения в связи с возможными провокациями со стороны Северной Кореи 10 октября, когда начнется предвыборная кампания в преддверии досрочных выборов в нижнюю палату японского парламента, а КНДР будет отмечать государственный праздник.

Бумаги японского страховщика MS&AD Insurance Group Holdings выросли на 1,6 процента после того, как компания сообщила, что заключила договор с базирующейся в Швейцарии Swiss Re AG и инвестирует 800 миллионов фунтов стерлингов ($1,05 миллиарда) для получения до 15 процентов акций британской ReAssure Jersey One Ltd.

Акции Toshiba Corp подорожали на 1 процент.

Американский фонд прямых инвестиций Bain Capital LP, возглавивший группу, которая договорилась о приобретении подразделения чипов Toshiba за $18 миллиардов, в четверг сообщил, что намерен разместить его акции на Токийской бирже в течение трех лет.

Toshiba намерена завершить продажу к концу финансового года, завершающегося в марте.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,3 процента, завершив торги на уровне 1.687,16 пункта.

Индекс JPX-Nikkei 400 прибавил 0,2 процента до 14.891,99 пункта.