Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

Индекс Nikkei вырос 16-ю сессию кряду за счет компаний высокой капитализации

Японский индекс Nikkei во вторник вырос 16-ю сессию кряду на фоне подъема акций компаний высокой капитализации, в то время как бумаги производителя промышленных роботов Yaskawa Electric снизились, поскольку фирма разочаровала инвесторов слабым прогнозом прибыли.

Nikkei вырос на 0,5 процента до 21.805,17 пункта. Индекс обновил 21-летний максимум, поскольку победа правящей коалиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах в воскресенье продолжила поддерживать настроения рынка.

Доллар прибавил 0,1 процента до 113,55 иены, приблизившись к отметке в 114,10 - трехмесячному пику, достигнутому после воскресных выборов.

Акции компаний высокой капитализации, включая экспортеров, укрепились. Бумаги Toyota Motor Corp выросли на 0,7 процента, Murata Manufacturing - на 1,8 процента, Nintendo - на 0,9 процента.

Банковские акции также подорожали: бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили 1,6 процента, Mizuho Financial Group - 1,2 процента.

Акции Yaskawa Electric Corp снизились на 3,6 процента. Компания повысила прогноз годовой операционной прибыли до 54 миллиардов иен ($475,6 миллиона) с 45,5 миллиарда, однако инвесторы были разочарованы, поскольку он не оправдал ожиданий рынка.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,7 процента, завершив торги на уровне 1.756,92 пункта.

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