Nikkei в плюсе за счет роста доллара вопреки эскалации напряженности вокруг КНДР

Японский фондовый индекс Nikkei закрыл в плюсе торги пятницы и показал наибольший недельный прирост за десять месяцев, так как инвесторы покупали бумаги экспортеров на фоне роста доллара, не отреагировав на новость о запуске КНДР баллистической ракеты.

Северная Корея в пятницу запустила ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан, сказали южнокорейские и японские чиновники.

Nikkei ушел в минус при открытии торгов, но вскоре восстановился и оставался на положительной территории вплоть до закрытия, завершив сессию подъемом на 0,5 процента до 19.909,50 пункта.

За неделю индекс набрал 3,3 процента, показав максимальный недельный прирост с ноября прошлого года.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,4 процента, закрывшись на отметке 1.638,94 пункта. Днем ранее индекс пробил двухлетний максимум на уровне 1.642,56 пункта.

Запуск ракеты Пхеньяном в пятницу действительно встревожил инвесторов, но не спровоцировал бегство от рисков, как на прошлой неделе.

“Nikkei держится в плюсе, поскольку валюты относительно спокойно отреагировали на ракетный запуск, при этом пара доллар/иена вновь торгуется выше 110 иены”, - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui Asset Management.

Акции большинства компаний-экспортеров укрепились. Бумаги Tokyo Electron набрали 2,6 процента, Hitachi Ltd - 1,3 процента, а Honda Motor Co - 0,9 процента.