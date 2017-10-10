Nikkei приближается к максимуму 21 года, акции Kobe Steel рухнули

Японский фондовый индекс Nikkei продолжил движение к максимуму 21 года во вторник после трёх выходных благодаря ожиданиям дальнейшего подъёма американской экономики.

На общем фоне выделялись акции Kobe Steel, рухнувшие после признания компании в том, что она подделывала данные о выпускаемой продукции.

Индекс Nikkei вырос на 0,6 процента до 20.823,51 пункта, предварительно установив двухлетний максимум на уровне 20.823,66 и приближаясь к пику 21 года. Возможный подъём выше отметки 20.952,71 пункта, установленной в июне 2015 года, стал бы максимальным значением с 1996 года.

В понедельник рынки вернулись к работе после трёх дней выходных. Иена ослабла из-за выхода данных о росте заработной платы в США, который расценили как признак роста инфляции, которая может заставить ФРС поднять ставки и способствовать укреплению доллара.

Акции Kobe Steel, третьей крупнейшей сталелитейной компании Японии, резко упали после того, как производитель сознался в фабрикации данных, целью которой было показать, что его продукция соответствует требованиям заказчиков.

Акции экспортёров показывали устойчивую динамику после того, как доллар поднялся почти до максимума трёх месяцев в пятницу благодаря статистике.

Акции Toyota Motor Corp подорожали на 1,6 процента, бумаги Mitsubishi Motors и Tokyo Electron прибавили по 1,9 процента.

Акции Seven & i Holdings поднялись на 2,5 процента после того, как деловое издание Nikkei сообщило, что оператор минимаркетов, вероятно, увеличил операционную прибыль на 6 процентов с марта по август.

Акции страховых компаний потеряли равновесие: бумаги MS&AD Holdings рухнули на 3,9 процента, а акции Sompo Holdings упали на 4,7 процента.