Nikkei закрылся ростом на фоне снижения иены после заседания ФРС; бумаги поставщиков Apple в минусе

Японский фондовый индекс Nikkei закрыл ростом торги четверга благодаря укреплению Уолл-стрит и снижению иены после того, как Федрезерв США сообщил, что по-прежнему рассчитывает повысить ставку еще один раз до конца года.

Банк Японии ожидаемо сохранил монетарную политику без изменений по итогам двухдневного заседания в четверг и подтвердил оптимистичную оценку состояния экономики, просигнализировав об уверенности в том, что устойчивое восстановление постепенно приведет к ускорению темпов инфляции до целевых 2 процентов без дополнительного стимулирования.

Nikkei вырос на 0,2 процента до 20.347,48 пункта. Ранее в ходе торгов он пробил отметку 20.481,27 пункта, максимум с августа 2015 года.

Доллар укрепился к иене на 0,35 процента до 112,60 иены к 10.30 МСК. Ранее валюта выросла до 112,645, максимума с 18 июля, после того, как ФРС сообщила, что с октября начнет сокращать баланс, и указала на вероятность еще одного повышения ставки к концу года, несмотря на слабую инфляционную статистику.

Банковский сектор завершил торги в плюсе, следуя за аналогами на американском фондовом рынке, за счет перспектив роста ставок.

Субиндекс банковского сектора на Токийской фондовой бирже повысился на 1,0 процента. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,7 процента, а Mizuho Financial Group - на 1,2 процента.

Бумаги компаний, поставляющих комплектующие Apple Inc, снизились после сообщений о том, что аналитик Rosenblatt Securities сказал, что число предзаказов iPhone 8 существенно ниже, чем предыдущих моделей смартфонов компании.

Отдельно Apple сообщила, что ее последняя модель “умных часов” Apple Watch имеет проблемы с подключением к мобильной сети.

Акции Murata Manufacturing Co Ltd снизились на 1,1 процента, Alps Electric Co Ltd - на 2,4 процента, а Nitto Denko Corp - на 2,6 процента. Бумаги Apple подешевели на 1,7 процента.

Более широкий индекс Topix набрал 0,1 процента, а индекс JPX-Nikkei Index 400 завершил торги практически без изменений.