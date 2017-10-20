Индекс Nikkei вырос за счет ослабления иены, надежд на победу Абэ на выборах

Японский индекс Nikkei в пятницу вырос 14-ю сессию кряду, показав самую продолжительную более чем за 50 лет череду подъемов на фоне ослабления иены, которое позволило акциям восстановить потери.

Доллар на азиатских торгах вырос на 0,6 процента до 113,16 иены после того, как Сенат США одобрил проект бюджета на 2018 год, что может позволить республиканцам принять законопроект о снижении налогов без поддержки демократов.

Nikkei вырос на 0,04 процента до 21.457,64 пункта, показав самую продолжительную череду подъемов с 1961 года.

За неделю индекс прибавил 1,4 процента, поднявшись шестую неделю кряду.

За последние 14 дней Nikkei вырос более чем на 5 процентов на фоне надежд на победу правящей коалиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах 22 октября.

Акции поставщиков Apple Inc снизились после того, как бумаги американской технологической компании подешевели из-за сомнений вокруг стратегии выпуска одновременно двух моделей iPhone в 2017 году.

Бумаги Murata Manufacturing Co потеряли 1,8 процента, Alps Electric - 2,2 процента, Foster Electric - 3,1 процента.

Акции производителей продовольствия выросли. Бумаги NH Foods прибавили 0,8 процента, Nippon Suisan - 2,7 процента.

Акции компаний-экспортеров показали смешанную динамику на фоне фиксации прибыли некоторыми инвесторами. Бумаги Toyota Motor Corp выросли на 0,3 процента, акции Honda Motor Co сбавили 0,8 процента, а Hitachi подорожали на 0,3 процента.

Более широкий индекс Topix завершил торги без изменений на уровне 1.730,64 пункта.