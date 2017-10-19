Nikkei вырос 13-й день кряду на фоне подъема мировых фондовых бирж, ослабления иены

понский индекс Nikkei в четверг вырос 13-й день кряду, показав самую продолжительную череду подъемов с 1988 года и обновив 21-летний пик благодаря укреплению мировых фондовых бирж и ослаблению иены.

Nikkei вырос на 0,4 процента до 21.448,52 пункта после подъема до отметки в 21.503,85 пункта - максимума с 1996 года.

“Эти уровни пугают”, - сказала Айяко Сера, старший экономист Sumitomo Mitsui Trust.

“Все когда-нибудь заканчивается. Серьезных причин для продажи японских акций на данный момент нет, но нет и убедительных причин для их покупки, особенно на фоне замедления роста в Китае”.

Опубликованные в четверг данные указали на небольшое замедление роста экономики Китая в третьем квартале, так как попытки правительства обуздать рынок недвижимости и долговые риски ограничили активность во второй мировой экономике.

Рост акций США поддержал японские бумаги. Индекс Dow Jones в среду впервые закрылся выше отметки в 23.000 пунктов.

Акции компаний-экспортеров также поддержало небольшое ослабление иены. Доллар впервые за две недели торговался выше уровня в 113 иен.

Акции производителя стали Kobe Steel подорожали на 6,7 процента после того, как несколько японских автопроизводителей подтвердили надежность алюминиевых комплектующих, произведенных компанией, которая в октябре призналась в фальсификации данных о качестве продукции.

Финансовые акции также укрепились. Бумаги Dai-ichiLife Holdings прибавили 1,4 процента, T&D Holdings - 1,6 процента, а Mitsubishi UFJ Financial Group - 1,1 процента.