Цены на нефть в легком минусе, рост запасов бензина в США тормозит подъем рынка

Цены на нефть незначительно снижаются утром в четверг вопреки сокращению запасов сырья в США.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,28 процента до $57,74 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,08 за баррель, на 0,12 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США снизились за неделю к 22 сентября на 1,8 миллиона баррелей до 470,99 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,4 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Факторами, сдерживающими подъем рынка, аналитики называют неожиданный рост недельных запасов бензина в США, а также оказавшееся скромнее прогнозов сокращение запасов дистиллятов.

По данным EIA, запасы бензина увеличились на 1,1 миллиона баррелей до 217,29 миллиона баррелей против прогноза снижения на 0,9 миллиона баррелей.

Инвесторов также беспокоит упрямый рост нефтедобычи в США, которая на прошлой неделе увеличилась до 9,55 миллиона баррелей в сутки – уровня, превышающего тот, который наблюдался до того, как ураган “Харви” обрушился на американское побережье Мексиканского залива.

В то же время рынок продолжает получать поддержку от прогноза устойчивого спроса.

“Прогноз сейчас более оптимистичный, я бы сказал, самый оптимистичный за последние пару лет, – сказал Бен ле Брун из OptionsXpress. – Цена (нефти) WTI выше $60 за баррель к концу этого года уже не кажется чем-то несбыточным”.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счет превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, следует из обзора ведомства.