Нефть торгуется разнонаправленно утром в пятницу

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром в пятницу: котировки американского бенчмарка в лёгком минусе, а европейского эталона Brent - стабильны за счёт растущей уверенности инвесторов в эффективности глобального пакта ОПЕК+ и оптимистичных прогнозов спроса.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,03 процента до $57,43 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,45 за баррель, на 0,21 процента ниже предыдущего закрытия.

Одним из основных драйверов недавнего ралли на нефтяном рынке аналитики называют уверенность основных производителей в выравнивании баланса глобального спроса и предложения благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК+.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Среди других факторов поддержки нефтяным котировкам аналитики называют постепенное восстановление спроса на сырьё в США, так как местные НПЗ возобновляют работу после урагана “Харви”.

Инвесторы также внимательно следят за ситуацией вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана.

Турция проинформировала Ирак о том, что в вопросах экспорта нефти будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде, сообщила вчера пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию на внешние рынки.

“Если говорить о предложении, то прогноз становится всё более оптимистичным: здесь речь идёт о возможной остановке экспорта нефти из Курдистана, как и об уверенности многих профильных агентств насчёт роста глобального спроса, ” – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.