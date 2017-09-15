Нефть незначительно дешевеет на малоактивных торгах пятницы

Цены на нефть незначительно снижаются на утренних торгах пятницы, но готовятся завершить неделю в плюсе за счет набирающего обороты восстановления нефтяной инфраструктуры США после ураганов и прогноза устойчивого спроса на сырье.

К 9.05 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,29 процента до $55,31 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,76 за баррель, на 0,26 процента ниже предыдущего закрытия.

Прогноз устойчивого спроса на сырье остается основным фактором поддержки нефтяных котировок.

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счет превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Ведомство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

“Стоимость партий европейского маркерного сорта Brent с отгрузкой в ближайшие месяцы превышает отсроченные, что говорит о высоком спросе (на нефть) с немедленной поставкой, – сказал Боб Такай из Sumitomo Corp Global Research. – Это верный признак того, что переизбыток сырья на нефтяном рынке сокращается – то, чего в течение долгих месяцев добивалась ОПЕК”.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

По расчетам МЭА, уровень соблюдения ОПЕК нефтяного пакта в августе вырос до 82 процентов с 75 процентов в июле. Дальнейшую судьбу сделки ее участники обсудят в ноябре.