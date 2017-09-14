Нефть незначительно дешевеет

итогам предыдущей сессии преимущества за счет прогноза укрепления глобального спроса на сырье.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,33 процента до $54,98 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,19 за баррель, на 0,22 процента ниже предыдущего закрытия.

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счет превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду.

Ведомство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Что касается предложения, то аналитики Barclays Research также дают оптимистичный прогноз и предрекают продление глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья после марта 2018 года.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

По расчетам МЭА, уровень соблюдения ОПЕК нефтяного пакта в августе вырос до 82 процентов с 75 процентов в июле. Дальнейшую судьбу сделки ее участники обсудят в ноябре.

Нефтяной сектор США тем временем продолжает восстанавливаться после прошедшего по американскому побережью Мексиканского залива урагана “Харви”, который привел к остановке около четверти перерабатывающих мощностей страны. ExxonMobil Corp сообщил в среду о перезапуске своего НПЗ Beaumont в Техасе мощностью переработки 362.300 баррелей в сутки.