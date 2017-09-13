Цены на нефть стабильны, рынок ждет официальные данные о запасах в США

Цены на нефть малоподвижны утром в среду, превзошедший прогнозы рост запасов сырья в США сдерживает подъем рынка.

К 9.39 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,15 процента до $54,19 за баррель.

Фьючерсные контракты американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,22 за баррель, на 0,04 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США увеличились на 6,2 миллиона баррелей до 468,8 миллиона за неделю к 8 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,2 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Аналитики при этом считают, что текущие данные о запасах сырья в США не отражают полную картину, учитывая последствия прошедших недавно ураганов “Харви” и “Ирма”.

Стихия также привела к тому, что премия европейского эталонного сорта к WTI, так называемый Brent-WTI спред, вырос до $5,41 за баррель из-за сохраняющегося давления на спрос на нефть и нефтепродукты в США.

Противовесом росту запасов в США остается оптимистичный прогноз ОПЕК.

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2017 году до 96,77 миллиона баррелей в сутки с 96,49 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидания на 2018 год также были пересмотрены. По оценкам ОПЕК, спрос вырастет на 1,35 миллиона баррелей до 98,12 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного обзора картеля.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Дальнейшую судьбу сделки ее участники обсудят в ноябре.