Цены на нефть стабильны, рынок продолжает оценивать последствия ураганов в США

Цены на нефть стабильны утром во вторник: аналитики продолжают оценивать последствия ураганов “Ирма” и “Харви” для нефтяной отрасли США.

К 9.03 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,11 процента до $53,78 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,01 за баррель, на 0,12 процента ниже предыдущего закрытия.

Прошедший по американскому побережью Мексиканского залива ураган “Харви” вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране, но сегодня НПЗ, трубопроводы, порты и другие объекты инфраструктуры возобновляют работу.

Так, крупнейший переработчик США Motiva Enterprises в понедельник начал перезапуск своих предприятий.

На смену “Харви” пришел ураган “Ирма”, который оставил без электроэнергии более чем 7,4 миллиона домов и коммерческих организаций во Флориде. В понедельник он ослаб до уровня тропического шторма.

По расчетам опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе из-за урагана, тогда как запасы нефтепродуктов, наоборот, уменьшились.

Инвесторы будут ждать данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальную статистику от Управления энергетической информации (EIA).

“Рынок ждет значительного прироста запасов нефти, – сказал Рик Спунер из CMC Markets. – Это неудивительно, учитывая простой мощностей переработки из-за ураганов”.

Среди факторов поддержки нефтяным котировкам аналитики называют перспективу продления глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья. Такую возможность министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудил со своими коллегами из Венесуэлы, ОАЭ и Казахстана.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Генсек картеля Мухаммед Баркиндо сказал в понедельник, что соглашение способствует восстановлению баланса на мировом рынке, а высокий спрос, который будет наблюдаться до конца этого года, поможет еще больше снизить запасы сырья.

Дальнейшую судьбу сделки ее участники обсудят в ноябре, в фокусе будут фундаментальные показатели рынка.