Brent дешевеет, WTI продолжает дорожать

В ходе торгов в понедельник нефть марки Brent перешла к снижению, тогда как WTI продолжает расти в цене на ожиданиях роста спроса на нефть по мере восстановления работы американских НПЗ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 мск в понедельник опустилась на $0,21 (0,39%) - до $53,57 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,23 (0,48%) - до $47,71 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Стихия привела к закрытию почти четверти всех мощностей в стране.

Тем временем другой ураган, "Ирма", обрушившийся на Флориду в воскресенье, в понедельник утром ослабел до первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. В штате без электричества остались около 4,5 млн человек, порядка 6 тыс. АЗС закрыты.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение спроса на продукты нефтепереработки из-за шторма могут привести к рекордному росту запасов нефти в США.

Между тем представители Венесуэлы и Саудовской Аравии в понедельник заявили, что они готовы будут продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти после апреля 2018 года, если это потребуется сделать для ребалансировки рынка.