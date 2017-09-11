Нефть дорожает за счет перспективы продления глобального пакта ОПЕК+

Цены на нефть растут утром в понедельник: поддержку котировкам оказали сообщения о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья.

К 9.29 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,56 процента до $54,08 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,89 за баррель, на 0,86 процента выше предыдущего закрытия.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что обсудил со своими коллегами из Венесуэлы и Казахстана возможное продление пакта ОПЕК+ об ограничении добычи нефти после марта 2018 года.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Дальнейшую судьбу сделки ее участники обсудят в ноябре.

В то же время Иран рассчитывает в течение пяти дет вывести добычу нефти на уровень 4,5 миллиона баррелей в сутки, приводит слова главы Иранской госкомпании NIOC Али Кардора новостное агентство Shana.

В последние месяцы объем производства сырья в республике составлял 3,8 миллиона баррелей в сутки. Прирост на 420.000 баррелей в сутки и 280.000 баррелей в сутки планируется с месторождения West Karoun, а также участков в центральной и южной частях Ирана соответственно, уточнил Кардор, добавив, что на нефтекомпанию Falat Ghare также возложены особые ожидания.

Кроме того, аналитики продолжают следить за последствиями ураганов “Харви” и “Ирма”.

Основной удар прошедшего по американскому побережью Мексиканского залива “Харви” пришелся на нефтеперерабатывающие мощности США, однако НПЗ, трубопроводы и порты сегодня постепенно возобновляют работу. Что касается урагана “Ирма”, то он стихает и позже в понедельник, как ожидается, ослабнет до уровня тропического шторма.