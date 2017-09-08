Последнее обновление: 08.09.2017 12:18

Нефть вышла в плюс из-за резкого сокращения производства в США и последствий урагана

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут в пятницу из-за урагана “Харви”, последствия которого оказались хуже, чем ожидалось.

Кроме того, на Флориду надвигается более сильный шторм - “Ирма”, грозящий большим ущербом для нефтяной промышленности.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,44 процента до $54,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,13 за баррель, на 0,1 процента выше предыдущего закрытия.

”Нефть WTI может вырасти в цене ещё больше, поскольку штормы нарушают работу нефтеперерабатывающих объектов... американская инфраструктура не полностью восстановилась после урагана “Харви”,- сказал Фавад Разакзада, аналитик Forex.com.

Тем не менее аналитики ожидают восстановления нефтепереработки до прежних объёмов уже к концу месяца.

“Большинство НПЗ возобновляют работу, и мы ожидаем почти полного восстановления к концу месяца”,- говорится в комментарии инвестбанка Jefferies.

Ураган “Харви” негативно повлиял и на производство нефти в США, которое упало почти на 8 процентов, с 9,5 миллиона баррелей в сутки до 8,8 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA).

Ураган “Ирма”, один из сильнейших за всю историю, может обрушиться на Флориду уже в субботу.

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