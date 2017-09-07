Нефть торгуется разнонаправленно, рынок следит за ураганом "Ирма", добычей в Ливии

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику на вечерних торгах четверга: в фокусе внимания инвесторов – надвигающийся на южные штаты США ураган “Ирма” и восстановление добычи сырья в Ливии.

К 17.47 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,09 процента до $54,25 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,99 за баррель, на 0,35 процента ниже предыдущего закрытия.

Нефтяной сектор США постепенно восстанавливается после прошедшего по Мексиканскому заливу урагана “Харви”. НПЗ, трубопроводы и порты возобновляют работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьёзен, как полагали изначально.

В то же время игроки рынка внимательно следят за надвигающимся на Карибские острова и южные штаты США ураганом “Ирма”, которому была присвоена пятая, высшая, категория опасности.

Запасы нефти в США увеличились на 2,8 миллиона баррелей до 462,7 миллиона за неделю к 1 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 4 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API) [nL8N1LO0ZU].

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют восстановление добычи сырья во входящей в ОПЕК и исключённой из глобального нефтяного пакта Ливии.

Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении Шарара постепенно восстанавливается после снятия блокады трубопровода, сказали источники Рейтер в среду.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) после этого сняла форс-мажор на поставки сырья с участка.