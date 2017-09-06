Нефть дорожает, инвесторы ждут данные о запасах в США

Цены на нефть растут на вечерних торгах среды за счет крепкой глобальной маржи переработки и возобновления работы НПЗ в США.

К 16.30 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,20 процента до $54,02 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,13 за баррель, на 0,97 процента выше предыдущего закрытия.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” стал самым мощным за последние 12 лет, основной удар стихии при этом пришелся на нефтеперерабатывающие мощности.

НПЗ, трубопроводы и порты возобновляют работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьезен, как полагали изначально.

По состоянию на 5 сентября простаивающие мощности первичной переработки в США составили около 3,8 миллиона баррелей в сутки, или почти 20 процентов общего объема в стране. На момент достижения ураганом своего пика простой составлял 4,2 миллиона баррелей в сутки.

Игроки рынка также следят за надвигающимся на Карибские острова и южные штаты США ураганом “Ирма”, которому была присвоена пятая, высшая, категория опасности.

В долгосрочной перспективе, как считают аналитики, переизбыток сырья на нефтяном рынке сохранится, так как уровень добычи в трех основных регионах – Россия, Ближний Восток и Северная Америка – остается высоким, что, в свою очередь, не может не влиять на цены.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Минэнерго на 2018 год прогнозирует цену на североморскую смесь Brent в диапазоне $45-$55 за баррель.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок могут повлиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).