Нефть WTI дорожает за счет восстановления спроса, котировки Brent стабильны

Цены на нефть продолжили торговаться разнонаправленно на вечерних торгах в понедельник: американский бенчмарк WTI дорожает за счет восстановления спроса, а котировки североморской смеси Brent стабилизировались после внутридневного снижения.

К 17.15 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,15 процента до $52,67 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,55 за баррель, на 0,55 процента выше предыдущего закрытия.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры.

Сейчас он ослаб до уровня тропического шторма. Аналитики говорят, что ущерб от стихии не такой серьёзный, как полагали изначально: ряд НПЗ уже начали восстанавливать работу в понедельник.

В то же время некоторые эксперты считают, что последствия “Харви” могут помешать США вывести добычу нефти на целевой уровень 10 миллионов баррелей в сутки в ближайшей перспективе и таким образом ослабить их позиции в борьбе за долю рынка с ОПЕК.