Нефтяные цены снижаются в пятницу после сильного роста накануне.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 14:53 опустился на $0,06 (0,11%) - до $52,80 за баррель.

Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,11 (0,23%) - до $47,12 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,5%, WTI подешевела на 1,8%.

Цены на нефть выросли в четверг на опасениях, что ураган "Харви" может вызвать перебои с поставками не только бензина, но и нефти, поскольку многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе приостановили работу на время стихии.

Вместе с тем эксперты отмечают, что порядка 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе и готовы поставить американским НПЗ порядка 18,6 млн баррелей нефти, как только они возобновят работу.

Тем временем поставки нефти из стран ОПЕК в августе упали на 400 тыс. б/с по сравнению с июльским уровнем, главным образом из-за проблем с нефтедобычей в Сирии, полагают аналитики консалтинговой компании Petro-Logistics.