Цены на нефть стабильны, инвесторы ждут данные о запасах в США

Цены на нефть стабильны утром в среду после уверенного роста накануне, так как спрос на сырье остается ограниченным.

К 9.38 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,24 процента до $53,25 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,67 за баррель, на 0,02 процента выше предыдущего закрытия.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” стал самым мощным за последние 12 лет, основной удар стихии при этом пришелся на нефтеперерабатывающие мощности.

Несмотря на то что многие НПЗ, трубопроводы и порты возобновляют работу, аналитики говорят, что на полное восстановление поврежденной инфраструктуры уйдут недели.

По состоянию на 5 сентября простаивающие мощности первичной переработки в США составили около 3,8 миллиона баррелей в сутки, или почти 20 процентов общего объема в стране.

Игроки рынка также следят за надвигающимся на Карибские острова и южные штаты США ураганом “Ирма”, которому была присвоена пятая, высшая, категория опасности.

В долгосрочной перспективе, как считают аналитики, переизбыток сырья на нефтяном рынке сохранится, так как уровень добычи в трех основных регионах – Россия, Ближний Восток и Северная Америка – остается высоким, что, в свою очередь, не может не влиять на цены.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Минэнерго на 2018 год прогнозирует цену на североморскую смесь Brent в диапазоне $45-$55 за баррель.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок могут повлиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).