Нефть WTI дорожает за счет роста спроса, котировки Brent стабильны

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром во вторник: американский бенчмарк WTI дорожает за счет восстановления спроса, а котировки североморской смеси Brent стабильны.

К 9.30 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,08 процента до $52,30 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,54 за баррель, на 0,53 процента выше предыдущего закрытия.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры.

Сейчас он ослаб до уровня тропического шторма. НПЗ постепенно начинают восстанавливать работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьезен, как полагали изначально.

В то же время, по данным Минэнерго США, восемь заводов, совокупная мощность переработки которых составляет 2,1 миллиона баррелей в сутки, или 11,4 процента от общего объема мощностей в стране, оставались закрытыми по состоянию на полдень понедельника.

Основным фактором давления на котировки североморского нефтяного маркера Brent аналитики называют рост напряженности вокруг Северной Кореи, которая в минувшие выходные провела шестые по счету и пока самые мощные ядерные испытания.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).