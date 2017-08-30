Цены на нефть стабильны, аналитики продолжают оценивать ущерб от урагана в США

Цены на нефть стабильны утром в среду: последствия урагана “Харви”, обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива, остаются в фокусе внимания инвесторов.

К 9.28 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,13 процента до $51,93 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,38 за баррель, на 0,13 процента ниже предыдущего закрытия.

Основной удар урагана пришелся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: по состоянию на 29 августа, по расчетам Goldman Sachs, простаивают 23 процента нефтеперерабатывающих мощностей в США, что эквивалентно 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Источники сообщили Reuters во вторник о закрытии крупнейшего НПЗ в США – Motiva Enterprises, – мощность переработки которого составляет 603.000 баррелей в сутки.

Что касается добычных мощностей, то речь идет об остановке 15 процентов общего объема производства сырья в США, или около 1,4 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Goldman.

“Сильное наводнение, ставшее следствием урагана, влияет на нефтеперерабатывающие мощности и, соответственно, на спрос на сырье”, – сказали аналитики ANZ.

В то же время, как сообщил вчера Американский институт нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 5,780 миллиона баррелей до 459,82 миллиона за неделю к 25 августа, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,908 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина, по данным API, выросли на 476.000 баррелей. Но стоит оговориться, что данные API не учитывают последствия урагана “Харви”.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). По словам трейдеров, ведомству, чтобы оценить точный размер ущерба от стихии, потребуются недели.