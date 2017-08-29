Нефть умеренно дорожает за счет перебоев с поставками из Ливии и Колумбии

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник за счет перебоев с поставками сырья из Ливии и Колумбии.

К 9.26 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,42 процента до $52,11 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,82 за баррель, на 0,54 процента выше предыдущего закрытия.

Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях с поставками сырья из Ливии и Колумбии.

Нефтеперерабатывающий завод Zawiya в Ливии, мощность переработки которого составляет 120.000 баррелей в сутки, работает только на половину мощности в связи с приостановкой добычи на месторождении Шарара, сообщили источники.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) ранее объявила форс-мажор на поставки сырья с трех месторождений – Шарара, Эль-Филь и Хамада – из-за блокады нефтепроводов.

В Колумбии, по словам источников, из-за взрыва была приостановлена прокачка нефти по второму по величине нефтепроводу в стране мощностью 210.000 баррелей в сутки.

Кроме того, игроки рынка продолжают следить за последствиями обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива урагана “Харви”.

Основной удар пришелся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: в целом, как показывают расчеты, речь идет о более чем 2 миллионах баррелей в сутки.

"Приостановка нефтеперерабатывающих мощностей в Хьюстоне будет какое-то время существенно влиять на спрос на нефть, – сказал Грег Маккена из AxiTrader. – Как следствие, запасы сырья в США вырастут".

На фоне этой перспективы дисконт на американский бенчмарк WTI относительно североморской смеси Brent во вторник вырос до максимально высокого значения более чем за два года – $5,64 за баррель.